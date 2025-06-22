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Марсело собрал идеального футболиста из бывших одноклубников

Марсело собрал идеального футболиста из бывших одноклубников
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Бывший крайний защитник мадридского «Реала» Марсело в эфире TNT Sports собрал идеального игрока из одноклубников, с которыми он пересекался в испанской команде. Каждый из них – победитель Лиги чемпионов более одного раза. Бразильский защитник выбрал следующих футболистов.

Левая нога — Роберто Карлос (трёхкратный победитель Лиги чемпионов).

Правая нога — Тони Кросс (шестикратный победитель Лиги чемпионов).

Игра головой — Криштиану Роналду (пятикратный победитель Лиги чемпионов).

Лидерские качества — Серхио Рамос (четырёхкратный победитель Лиги чемпионов).

Техника — Иско (пятикратный победитель Лиги чемпионов).

Футбольный интеллект — Лука Модрич (шестикратный победитель Лиги чемпионов).

Скорость — Винисиус Жуниор (двукратный победитель Лиги чемпионов).

Марсело выступал за «Реал» Мадрид с 2007 по 2022 год, за это время выиграв с клубом 25 трофеев. А в 2025 году его сын Энцо Алвес подписал контракт с командой из Мадрида.

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