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Куанса переходит в «Байер», «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа — Романо

Куанса переходит в «Байер», «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа — Романо
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Леверкузенский «Байер» договорился о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Немецкий клуб заплатит за игрока € 35 млн + € 5 млн в качестве бонусов.

По информации источника, «Ливерпуль» будет иметь право обратного выкупа футболиста, чтобы сохранить контроль над игроком в будущем. Контракт Куансы с «Байером» будет рассчитан до июня 2030 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 22-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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