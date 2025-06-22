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«Спартаку» интересен полузащитник из клуба чемпионата Франции — журналист Лепор

«Спартаку» интересен полузащитник из клуба чемпионата Франции — журналист Лепор
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«Спартак» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Марселя» Аззедину Унаи, проведшему минувший сезон в «Панатинаикосе» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Лоренцо Лепор в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, за марокканским футболистом также следят неназванная команда из Катара и ПАОК.

В минувшем сезоне Унаи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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