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«Европа всегда была лидером». Экс-игрок «ПСЖ» Макелеле высказался о фаворитах КЧМ-2025

«Европа всегда была лидером». Экс-игрок «ПСЖ» Макелеле высказался о фаворитах КЧМ-2025
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Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле оценил нынешнюю форму парижан, а также поделился мыслями о фаворитах клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в США.

— Как вы оцениваете нынешнюю форму «ПСЖ»?
— Сейчас это лучшая команда. Они показывают зрелищный и очень эффективный футбол для болельщиков.

— Разделяете ли вы мнение Луиса Энрике о том, что европейские команды являются фаворитами на завоевание трофея?
— Да, безусловно. Европа всегда была лидером в плане результативности и футбольных традиций. Другим сложно преодолеть это отставание. Я думаю, что американцы добились больших успехов с МЛС, и им удалось привлечь игроков и тренеров из ведущих европейских лиг. Не стоит списывать со счетов и южноамериканские команды. Бразильские и аргентинские клубы тоже могут потягаться с европейскими, — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

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