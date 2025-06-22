«Европа всегда была лидером». Экс-игрок «ПСЖ» Макелеле высказался о фаворитах КЧМ-2025

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле оценил нынешнюю форму парижан, а также поделился мыслями о фаворитах клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в США.

— Как вы оцениваете нынешнюю форму «ПСЖ»?

— Сейчас это лучшая команда. Они показывают зрелищный и очень эффективный футбол для болельщиков.

— Разделяете ли вы мнение Луиса Энрике о том, что европейские команды являются фаворитами на завоевание трофея?

— Да, безусловно. Европа всегда была лидером в плане результативности и футбольных традиций. Другим сложно преодолеть это отставание. Я думаю, что американцы добились больших успехов с МЛС, и им удалось привлечь игроков и тренеров из ведущих европейских лиг. Не стоит списывать со счетов и южноамериканские команды. Бразильские и аргентинские клубы тоже могут потягаться с европейскими, — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.