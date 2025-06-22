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В «Барселоне» оценили летние подписания мадридского «Реала»

В «Барселоне» оценили летние подписания мадридского «Реала»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о футболистах мадридского «Реала», подписанных нынешним летом. На текущий момент «сливочные» подписали защитников Дина Хёйсена и Трента Александер-Арнольда, а также правого вингера Франко Мастантуоно.

– Что вы думаете о подписаниях «Реала»?
– Центральный защитник Хёйсен очень хорош. Александер-Арнольд также является отличным защитником.

– Интересовалась ли «Барса» Франко Мастантуоно?
– Наша ситуация отличается от положения дел в «Реале». Можно вспомнить, например, Витора Роке. [На момент его покупки] Левандовски было 34 года, и мы думали о будущем. Но из-за неправильно выбранного момента и обстоятельств всё пошло не так, как нужно, — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

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