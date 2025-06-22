Кузнецов вместе с Карпиным будет тренером «Динамо» в матче с 2DROTS — источник

Бывший главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов будет возглавлять московское «Динамо» вместе с Валерием Карпиным в товарищеском матче с названной медиафутбольной командой. Об этом сообщает журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

По информации источника, в определённый момент игры Кузнецов заменит Карпина и станет противостоять своей бывшей команде. Кроме того, 59-летний специалист примет участие в предматчевых активностях, в частности, проведёт автограф-сессию, откроет уличный фестиваль.

Матч между «Динамо» и 2DROTS пройдёт 26 июня. Игра состоится на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».

Материалы по теме Валерий Карпин высказался о предстоящем матче «Динамо» с 2DROTS

Самая крупная победа «Динамо»: