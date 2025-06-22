«Он даже лучше, чем я себе представлял». Нико Гонсалес восхитился Родри

Испанский полузащитник Нико Гонсалес, перешедший в 2025 году из «Порту» в «Манчестер Сити», рассказал, как у него складываются взаимоотношения с опорником и обладателем «Золотого мяча» Родри. Гонсалес отметил личные и профессиональные качества одноклубника.

«Он даже лучше, чем я себе его представлял. Он мне очень помогает — он испанец и у нас начинают складываться хорошие отношения. Я стараюсь узнать как можно больше и думаю, что начинаю наблюдать за ним в момент его возвращения на лучший уровень. Я вижу в нём то, чего не видел у многих полузащитников», – приводит слова испанца BBC.

Родри получил травму крестообразных связок в сентябре 2024 года, из-за чего практически не сыграл в прошедшем сезоне. Испанский опорный полузащитник вышел на поле впервые после повреждения в рамках клубного чемпионата мира, в котором «Ман Сити» обыграл марокканский «Видад» со счётом 2:0.

Следующий матч команда Родри и Гонсалеса сыграет во 2-м туре группового этапа КЧМ против «Аль-Айн» 23 июня.