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«Он даже лучше, чем я себе представлял». Нико Гонсалес восхитился Родри

«Он даже лучше, чем я себе представлял». Нико Гонсалес восхитился Родри
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Испанский полузащитник Нико Гонсалес, перешедший в 2025 году из «Порту» в «Манчестер Сити», рассказал, как у него складываются взаимоотношения с опорником и обладателем «Золотого мяча» Родри. Гонсалес отметил личные и профессиональные качества одноклубника.

«Он даже лучше, чем я себе его представлял. Он мне очень помогает — он испанец и у нас начинают складываться хорошие отношения. Я стараюсь узнать как можно больше и думаю, что начинаю наблюдать за ним в момент его возвращения на лучший уровень. Я вижу в нём то, чего не видел у многих полузащитников», – приводит слова испанца BBC.

Родри получил травму крестообразных связок в сентябре 2024 года, из-за чего практически не сыграл в прошедшем сезоне. Испанский опорный полузащитник вышел на поле впервые после повреждения в рамках клубного чемпионата мира, в котором «Ман Сити» обыграл марокканский «Видад» со счётом 2:0.

Следующий матч команда Родри и Гонсалеса сыграет во 2-м туре группового этапа КЧМ против «Аль-Айн» 23 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
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Расписание клубного чемпионата мира
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