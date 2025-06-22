Экс-защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков стал игроком «Ростова»

«Ростов» в своём телеграм-канале объявил о возвращении в клуб центрального защитника Дмитрия Чистякова. Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года с возможностью продления.

«Дмитрий Чистяков вернулся в «Ростов». Центральный защитник покинул «Зенит» и перешёл в наш клуб.

Впервые Дима оказался в «Ростове» в 2011 году, выступая за молодёжную команду. В 2019-м перешёл к нам из «Тамбова» и провёл 25 матчей за «Ростов».

Мы снова рады приветствовать тебя, Дима! Удачи в нашей команде!» — написано в заявлении жёлто-синих.

Чистяков является воспитанником «Зенита». В составе сине-бело-голубых принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С санкт-петербургским клубом Чистяков стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

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