Ольга Смородская считает, что «Торпедо» не исключат из РПЛ из-за ареста владельца клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что «Торпедо» не исключат из РПЛ из-за ареста владельца клуба Леонида Соболева.

«Арест владельца «Торпедо» однозначно повлияет на команду — нервная обстановка никогда никому не идёт на пользу. При этом, мне кажется, это не повлияет на состояние футболистов в матчах, ведь это касается только верхушки руководства «Торпедо», но нервная обстановка будет присутствовать. Не думаю, что из-за ареста владельца клуб исключат из РПЛ», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Соболева и Скородумова на два месяца.