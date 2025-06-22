Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Видад»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 19:00

«Ювентус» — «Видад»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: «Реал» и «Ювентус» на КЧМ, волейбольная Лига наций, UFC и теннис
Топ-матчи воскресенья: «Реал» и «Ювентус» на КЧМ, волейбольная Лига наций, UFC и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android