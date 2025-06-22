Кучаев продлил контракт с «Ростовом»

27-летний полузащитник Константин Кучаев пролонгировал трудовое соглашение с «Ростовом» на четыре года. Об этом проинформировал телеграм-канал донского клуба.

«Костя, мы рады, что ты с нами! Только вперёд!» — написано в заявлении жёлто-синих.

Кучаев присоединился к «Ростову» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам минувшего сезона «Ростов» занял восьмое место в РПЛ и дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России.

Самые титулованные футбольные клубы России: