Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев продлил контракт с «Ростовом»

Кучаев продлил контракт с «Ростовом»
Комментарии

27-летний полузащитник Константин Кучаев пролонгировал трудовое соглашение с «Ростовом» на четыре года. Об этом проинформировал телеграм-канал донского клуба.

«Костя, мы рады, что ты с нами! Только вперёд!» — написано в заявлении жёлто-синих.

Кучаев присоединился к «Ростову» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам минувшего сезона «Ростов» занял восьмое место в РПЛ и дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Официально
Экс-защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков стал игроком «Ростова»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android