Маркус Рашфорд рассказал, что общего с Тьерри Анри видит в своей игре

27-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о сходствах в своей игре с легендарным французским форвардом Тьерри Анри, ранее выступавшим за «Арсенал» и «Барселону».

«Я вижу своё отражение в Анри. Ему удобно играть как слева, так и в центре. Он свободный игрок. По мере моего развития позиция девятого номера стала более удобной, более естественной. Такие вещи, как игра спиной к воротам, становятся для меня проще. Ты всегда перед воротами и всегда опасен», — приводит слова Рашфорда Goal.

В 41 матче прошедшего клубного сезона Рашфорд забил 11 голов и отдал девять результативных передач. С февраля игрок выступал за «Астон Виллу» в рамках аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 50 млн. Контракт Рашфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.