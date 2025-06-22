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Маркус Рашфорд рассказал, что общего с Тьерри Анри видит в своей игре

Маркус Рашфорд рассказал, что общего с Тьерри Анри видит в своей игре
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27-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о сходствах в своей игре с легендарным французским форвардом Тьерри Анри, ранее выступавшим за «Арсенал» и «Барселону».

«Я вижу своё отражение в Анри. Ему удобно играть как слева, так и в центре. Он свободный игрок. По мере моего развития позиция девятого номера стала более удобной, более естественной. Такие вещи, как игра спиной к воротам, становятся для меня проще. Ты всегда перед воротами и всегда опасен», — приводит слова Рашфорда Goal.

В 41 матче прошедшего клубного сезона Рашфорд забил 11 голов и отдал девять результативных передач. С февраля игрок выступал за «Астон Виллу» в рамках аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 50 млн. Контракт Рашфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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