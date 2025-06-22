Ольга Смородская заявила, что в российском футболе стало мало денег

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуациях, произошедших с российскими клубами в последнее время, в частности, с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, и «Торпедо», чей владелец был арестован.

— Что происходит с российским футболом в последние месяцы? «Химки», «Черноморец», а теперь «Торпедо».

— В российском футболе стало мало денег, поэтому и возникают такие ситуации. Это только вредит нашему футболу, от этого нет никакой пользы, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Золотая» эра «Локомотива»: