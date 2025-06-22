«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Китая, обыграв «Шанхай Порт»

Завершился матч 1/8 финала Кубка Китая, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе в Шанхае (Китай). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды Слуцкого.

На 45-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре. В самом начале второго тайма полузащитник «Шанхай Порт» Габриэльзиньо забил ответный мяч. На 50-й минуте Андре оформил дубль. На 59-й минуте форвард хозяев Густаво сделал счёт 2:2. Победу команде Слуцкого принёс третий гол Андре в матче, забитый на 67-й минуте.

В четвертьфинале «Шанхай Шэньхуа» сыграет с победителем пары «Чжэцзян» — «Хэнань».