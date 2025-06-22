Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Китая, обыграв «Шанхай Порт»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Китая, обыграв «Шанхай Порт»
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Китая, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе в Шанхае (Китай). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды Слуцкого.

На 45-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре. В самом начале второго тайма полузащитник «Шанхай Порт» Габриэльзиньо забил ответный мяч. На 50-й минуте Андре оформил дубль. На 59-й минуте форвард хозяев Густаво сделал счёт 2:2. Победу команде Слуцкого принёс третий гол Андре в матче, забитый на 67-й минуте.

В четвертьфинале «Шанхай Шэньхуа» сыграет с победителем пары «Чжэцзян» — «Хэнань».

Материалы по теме
«Да он слился, 100%». Слуцкий рассказал, как Головин игнорировал Даниила Медведева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android