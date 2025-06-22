Спортдиректор «Барселоны» рассказал, что объединяет Ямаля, Месси и Роналдиньо

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, что есть общего у вингера Ламина Ямаля с бывшими игроками сине-гранатовых Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Что есть общее у гениев, так это способность видеть то, чего не замечают другие. Ламин [Ямаль] обладает таким качеством. Он в своеобразном стиле доминирует в футболе», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Месси является восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч». Роналдиньо выигрывал этот приз в 2005 году. Ямаль признаётся одним из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона, в котором он принял участие в 55 матчах во всех турнирах и отметился 18 голами и 25 ассистами.

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Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами: