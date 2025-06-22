Сергей Балахнин: Сулейманов и Чистяков — неравноценные замены Комличенко и Осипенко

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о подписании клубом нападающего Тимура Сулейманова и защитника Дмитрия Чистякова.

«После ухода лидеров Комличенко и Осипенко из «Ростова» команде требовалось усиление. Сулейманов — неплохая замена Николаю. Но я не могу сказать, что Сулейманов и Чистяков — это равноценные замены ушедшим игрокам. Комличенко и Осипенко были лидерами «Ростова», а новичкам придётся ими только стать. Возникает большой вопрос: получится ли у них? Хотя Чистяков уже играл в «Ростове», он является хорошим защитником и нужным приобретением», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.