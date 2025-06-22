Ольга Смородская: жаль, что Николич ушёл из ЦСКА, но я его понимаю

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказался об уходе из московского клуба сербского специалиста Марко Николича. 20 июня пресс-служба армейцев объявила, что его место займёт швейцарец Фабио Челестини.

«Мне лично жаль, что Николич ушёл из ЦСКА. Но человек в первую очередь всегда думает о своей семье. Как он может находиться в России, когда его семья не может приезжать? Я его совершенно понимаю.

Что касается Челестини в ЦСКА, новый тренер всегда меняет ситуацию в команде. Я надеюсь, что армейцы с этим справятся», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.