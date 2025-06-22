Рангник рассказал, как посоветовал президенту «Барселоны» назначить Флика

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, на которой он посоветовал пригласить Ханс-Дитера Флика в клуб.

– Лапорта рассказал, что вы сыграли ключевую роль в подписании «Барселоной» контракта с Фликом. Расскажите о тех днях.

– Это было четыре года назад. Мне позвонил Рафаэль Юсте, которого я знал. Он спросил, можем ли мы встретиться в Барселоне, поскольку они искали спортивного директора. Я согласился и прилетел в Барселону, где встретился с Рафаэлем и Лапортой. Мы общались в течение двух дней.

– Что сказал Лапорта?

– «Это звучит очень интересно. И какие тренеры могут нам подойти?» — спрашивал он у меня. Я сказал, что нужны современные тренеры, которым нравится работать с молодыми игроками, способные их развивать, с лидерскими качествами.

Я сказал Лапорте, что если ты играешь почти только молодыми футболистами, как это делает «Барселона», то необходимо им доверять. Нужно позволить им бегать и играть, как маленьким молодым волчатам. Если просто сказать им не делать этого и не рисковать слишком сильно, то это не сработает. И, очевидно, я также упомянул имя Ханси Флика и, возможно, ещё одного или двух тренеров. Может быть, я также назвал Клоппа. Должно быть, Лапорта запомнил сказанное мной о Флике, — сказал Рангник в интервью Sport.es.

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