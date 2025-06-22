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Сергей Терехов — о «Химках»: надо бить в колокола, а не радоваться, что клуб исчез

Сергей Терехов — о «Химках»: надо бить в колокола, а не радоваться, что клуб исчез
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Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о банкротстве подмосковного клуба. «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба в текущем виде 18 июня.

— Удивляет радостная реакция многих на банкротство клуба?
— Вызывает недоумение, почему люди радуются. Футболисты, более 50 сотрудников клуба потеряли работу. Остались без денег, без зарплат за шесть месяцев. Людям больше нравится злорадствовать. На «Химки» не ходили болельщики. Отчасти эта проблема связана с Fan ID — фанаты бойкотировали игры с паспортом болельщика. Клуб, наверное, недостаточно работал с аудиторией, чтобы ходили на матчи. Радость от исчезновения клуба на футбольной карте России мне вообще непонятна. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило, а не радоваться, что клуб исчез, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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