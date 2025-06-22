«Потеряешь уважение». Фанаты «Атлетика» стёрли изображение Нико Уильямса с мурала

Болельщики «Атлетика» стёрли изображение нападающего Нико Уильямса с мурала в Баракальдо, на котором он был нарисован вместе с братом и одноклубником Иньяки Уильямсом. Это произошло рано утром.

На место, где ранее было лицо 22-летнего футболиста, фанаты нанесли надпись: «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение».

Фото: Соцсети

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» заплатить «Атлетику» сумму отступных за Уильямса в размере € 58-62 млн. Однако у клубов существуют разногласия, поскольку команда из Бильбао настаивает, чтобы сине-гранатовые перевели все денежные средства сразу, в то время как «блауграна» хочет отдавать их частями.

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