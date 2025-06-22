Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев перечислил сильные стороны Мингияна Бевеева

Тренер «Балтики» Талалаев перечислил сильные стороны Мингияна Бевеева
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перечислил сильные качества 29-летнего защитника Мингияна Бевеева, недавно перешедшего в клуб из «Урала». Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

— Сильные стороны Бевеева?
— Работоспособность и универсальность. В минувшем сезоне он в Первой лиге за «Урал» играл и справа, и слева, и в обороне, и в атаке. Это не первый мой заход на Бевеева. Я помню, как мы с Русланом Газзаевым в «Ахмате» уговаривали его перейти, но он выбрал «Урал». Сейчас мы с ним пообщались, и человек сразу дал согласие. Это подчёркивает, что мы идём правильным тренерским путём, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бевеев принял участие в 31 матче во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Материалы по теме
Талалаев — о переходе Уткина: можно думать о более интересном, более созидательном футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android