Тренер «Балтики» Талалаев перечислил сильные стороны Мингияна Бевеева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перечислил сильные качества 29-летнего защитника Мингияна Бевеева, недавно перешедшего в клуб из «Урала». Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

— Сильные стороны Бевеева?

— Работоспособность и универсальность. В минувшем сезоне он в Первой лиге за «Урал» играл и справа, и слева, и в обороне, и в атаке. Это не первый мой заход на Бевеева. Я помню, как мы с Русланом Газзаевым в «Ахмате» уговаривали его перейти, но он выбрал «Урал». Сейчас мы с ним пообщались, и человек сразу дал согласие. Это подчёркивает, что мы идём правильным тренерским путём, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бевеев принял участие в 31 матче во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и две результативные передачи.