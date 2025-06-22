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Талалаев — о переходе Уткина: можно думать о более интересном, более созидательном футболе

Талалаев — о переходе Уткина: можно думать о более интересном, более созидательном футболе
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о переходе полузащитника Даниила Уткина из «Ростова» на правах аренды.

«Я вообще люблю футболистов умных. В каждой команде, с которой я работал, есть футболист, которого можно считать мозгом. Когда таких футболистов несколько, то можно строить другой футбол. Есть стереотип, что мы учим играть только в агрессивный футбол — с прессингом, с отбором, с длинными передачами. На самом деле это не так. Уткин — это мозг. У меня есть один такой в команде, сейчас их будет несколько. Можно думать о более интересном, более созидательном футболе», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Уткину 25 лет, он воспитанник академии «Краснодара». Летом 2022 года он присоединился к «Ростову», проведя за клуб 73 игры, забив четыре мяча и сделав 17 результативных передач. Сезон-2024/2025 провёл на правах аренды в грозненском «Ахмате», сыграв в 28 матчах, забив один гол и отдав четыре передачи.

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