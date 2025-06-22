Экс-игрок «Сочи» Терехов высказался об уходе топ-менеджеров клуба

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о смене в руководстве клуба.

— Новости о смене руководства клуба удивили?

— Абсолютная неожиданность! И Дмитрий Рубашко, и Андрей Орлов покинули свои посты. Даже не знаю, с чем это может быть связано. Непонятно, как сейчас выстроены процессы в клубе без спортивного отдела.

При мне всё было спокойно, готовились. Когда выиграли стыки, все начали готовиться к Премьер-Лиге. Ничего не предвещало этого, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 июня «Сочи» объявил, что Дмитрий Рубашко покидает пост генерального директора.

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