Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: столько объёма грязи в российском футболе не было никогда! От этого уже тошнит

Шикунов: столько объёма грязи в российском футболе не было никогда! От этого уже тошнит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о ситуациях, произошедших с российскими клубами в последнее время, в частности, с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, и «Торпедо», чей владелец был арестован.

«Ситуация вокруг «Торпедо» ужасная. В этом году мы устали от этих новостей в российском футболе. От этого уже тошнит. «Химки», стыковые матчи, «Черноморец» и «Торпедо». Столько объёма грязи в российском футболе не было никогда! Это уже какая-то солянка. На все эти моменты РПЛ и РФС надо было реагировать быстрее. Всё это пошло с «Химок» зимой, тогда был сигнал.

На руках у руководителей нашего футбола была бумага, что у клуба большие финансовые проблемы. Почему их допустили ко второй части чемпионата? Уже под конец сезона было понятно, что никто ничего не выплатит. Выгоняйте! Но нет, устроили комедию со стыками. «Пари НН» тут при чём? Они остались в РПЛ вчистую. В ситуации с «Торпедо» никто из РФС и РПЛ не виноват — там другая ситуация, где неправильно поступило руководство клуба», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Live
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android