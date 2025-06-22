Экс-игрок «Сочи» Терехов объяснил проблемы экс-тренера сборной Испании в Первой лиге

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Робертом Морено, который возглавляет её с декабря 2023 года. 14 июня «Сочи» объявил об уходе 34-летнего футболиста.

— Как вам опыт работы с Морено?

— Интересный опыт. Скажу так — иностранным тренерам в ФНЛ очень тяжело работать, потому что специфический чемпионат, и не все с этим справляются. Он хотел играть в атакующий, сбалансированный футбол. А в Первой лиге, если ты решаешь задачу, это больше про борьбу, характер. Команды меньше дают играть в футбол. Поэтому «Сочи» буксовал, не всё получалось в плане игры, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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