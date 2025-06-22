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Терехов: «Химки» задолжали зарплату за шесть месяцев. Кто заплатит, если клуб — банкрот?

Терехов: «Химки» задолжали зарплату за шесть месяцев. Кто заплатит, если клуб — банкрот?
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Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, что на момент его ухода из подмосковной команды клуб имел перед ним задолженность по зарплате за полгода. Игрок выступал за красно-чёрных с 2023 по январь 2025 года.

— Проблемы не были — они остались. Когда я ушёл из «Химок», клуб задолжал зарплату за шесть месяцев. Тяжело концентрироваться на работе, когда ты не получаешь столько времени зарплату за свой труд, а тебя продолжают кормить завтраками. Но ребята молодцы! На фоне всех проблем выдали хорошую весну. Сделали свою работу, сохранили команду по спортивному принципу в Премьер-Лиге. Поэтому сейчас у многих есть предложения, ребята расходятся по другим командам.

— Как-то ситуация с невыплатами решилась?
— Как она может решиться? Только по доброй воли инвестора, который говорил, что закроет все долги, сдержит своё слово. Клуб банкрот. Кто будет оплачивать долги? — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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