Спортдиректор «Барселоны» ответил, должен ли Ямаль выиграть «Золотой мяч»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением, должен ли 17-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«У него есть конкуренты, такие как Педри, Дембеле и Витинья. Однако приятно видеть, что игроки «Барселоны» вновь представлены в пятёрке претендентов [на «Золотой мяч»]», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» 17-летний вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

Ламин Ямаль встретился с рэпером Трэвисом Скоттом: