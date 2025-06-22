Стало известно, почему «Спартак» не сыграет с «Истиклолом» в товарищеском матче

Генеральный директор таджикского «Истиклола» Шахзод Сулаймонов объяснил, почему душанбинский клуб принял решение отказаться от товарищеского матча с московским «Спартаком».

«Нам поступало предложение от «Спартака» сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Дело в том, что для красно-белых это была бы контрольная игра перед стартом сезона, а для нас дата не оказалась удобной. Тренерский штаб и главный тренер посчитали это неудобным, потому что многие игроки «Истиклола» в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву. Поэтому матч со «Спартаком» этим летом невозможен», — приводит слова Сулаймонова Sport24.

«Истиклол» является одним из самых титулованных клубов Таджикистана новейшего времени. Он 13 раз становился чемпионом Таджикистана, 10 раз обладателем — Кубка страны и столько же раз — обладателем Суперкубка Таджикистана.

Как появился «Спартак»: