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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Гвардиола: победа на клубном ЧМ не спасёт сезон «Сити», но я хочу пройти как можно дальше

Гвардиола: победа на клубном ЧМ не спасёт сезон «Сити», но я хочу пройти как можно дальше
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что потенциальная победа его команды на клубном чемпионате мира не сделает сезон более удачным.

«Я много раз говорил, что сезон был неудачным. Победа на клубном чемпионате мира ничего не изменит. Моя текущая цель — не выиграть соревнование, а продлить наше пребывание на нём.

Теперь, когда мы здесь, хочу сделать всё возможное. Желаю воспользоваться моментом, потому что оказаться на этом турнире можно только раз в четыре года. Я хочу пройти как можно дальше», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

По итогам сезона-2024/2025 «Манчестер Сити» не выиграл ни одного трофея. После 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира команда Гвардиолы занимает второе место в квартете G.

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