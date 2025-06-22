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«Балтика» уступила «Зениту-2» в товарищеском матче

«Балтика» уступила «Зениту-2» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Зенит-2». Команды играли на стадионе «Балтия» в городе Светлогорск. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Игра проходила в формате четырёх таймов по 25 минут. Победу одержали футболисты «Зенита-2» — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Отличился игрок «Зенита-2» Евгений Пшенников.

Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков после 34 матчей. «Зенит-2» выступает во Второй лиге.

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