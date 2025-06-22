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Талалаев: мы против кардинальных изменений в составе, но зимой «Балтика» недоработала

Талалаев: мы против кардинальных изменений в составе, но зимой «Балтика» недоработала
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил появление большого количества новых футболистов в калининградском клубе, а также рассказал об особенностях в предсезонной подготовке нынешнего сезона. Ранее состав команды пополнили Даниил Уткин, Мингиян Бевеев, Стефан Ковач, Элдар Чивич и Тентон Йенне.

«Понимаю, как тяжело игрокам. Мы давно пользуемся определённой методикой и знаем, как она воздействует на футболистов. Была индивидуальная программа роздана всем игрокам. По последним тестам видно, что 40% команды выполнили всю программу, ещё 40% выполнили программу на 50–70%. Давно не было таких хороших показателей. Это значит, что ребята понимают: у нас короткая предсезонка, перед РПЛ надо поработать как следует и успеть сыграться.

Чем отличается эта предсезонка? У меня обычно в трансферные окна не бывает больше четырёх‑пяти игроков. Мы против кардинальных изменений в составе. Но так как здесь изменение уровня — мы поднимаемся в РПЛ, и зимой мы немножко недоработали, то сейчас много новых футболистов, придётся сыграть больше игр, чем обычно», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ»

Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков после 34 матчей.

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