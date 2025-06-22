Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Барселоны» Гарсия начал массово получать угрозы, он не выходит из дома — Sport.es

Новичок «Барселоны» Гарсия начал массово получать угрозы, он не выходит из дома — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия начал получать многочисленные угрозы на свой телефон и звонки с неизвестных номеров после перехода из другого каталонского клуба — «Эспаньола». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, голкипер принял решение не выходить из дома и посетить только нескольких друзей, несмотря на пребывание в отпуске. Гарсия сменил телефонный номер. Кроме того, он был вынужден отказаться от посещения дня рождения бывшего товарища по «Эспаньолу» в целях безопасности. Подчёркивается, что 24-летний футболист осознаёт, что не все в его экс-клубе поняли решение о переходе в «Барселону».

Сине-гранатовые объявили о переходе Гарсии 18 июня. Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

Материалы по теме
В «Барселоне» высказались о возможном уходе тер Штегена на фоне подписания Гарсии

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android