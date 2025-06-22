Новичок «Барселоны» Гарсия начал массово получать угрозы, он не выходит из дома — Sport.es

Новоиспечённый вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия начал получать многочисленные угрозы на свой телефон и звонки с неизвестных номеров после перехода из другого каталонского клуба — «Эспаньола». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, голкипер принял решение не выходить из дома и посетить только нескольких друзей, несмотря на пребывание в отпуске. Гарсия сменил телефонный номер. Кроме того, он был вынужден отказаться от посещения дня рождения бывшего товарища по «Эспаньолу» в целях безопасности. Подчёркивается, что 24-летний футболист осознаёт, что не все в его экс-клубе поняли решение о переходе в «Барселону».

Сине-гранатовые объявили о переходе Гарсии 18 июня. Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

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