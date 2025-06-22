В «Черноморце» прокомментировали информацию, что в тренировках участвуют 12 человек

В одной из последних тренировок «Черноморца» принимали участие всего 12 футболистов клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас идёт процесс, который мы обязательно объясним всем в ближайшее время. Поэтому не стоит переживать за то, что у нас на тренировках какое-то количество игроков, которое кому-то кажется недостаточным», — прокомментировал ситуацию гендиректор клуба Максим Пономарёв.

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский клуб занял третье место, но не был допущен до участия в стыковых матчах из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям сертификации арен в РПЛ.

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