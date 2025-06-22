Сергей Терехов объяснил низкую посещаемость футбольных матчей в Сочи

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о низкой посещаемости домашних матчей команды.

«Не скажу, что у клуба проблемы с посещаемостью. В среднем на Первую лигу ходили четыре-пять тысяч. Возможно, из-за больших размеров стадиона кажется, что очень мало людей. Думаю, клуб прогрессирует потихонечку в этом вопросе. В Премьер-Лиге будет проще привлекать болельщиков. Тысяч шесть-семь на матчи в РПЛ будут ходить.

Сочи — курортный город, в основном преобладают туристы. Когда ты живёшь в Адлере, в Сириусе, где все основные гостиницы, конечно, ты не будешь ощущать, что там вообще какой-либо вид спорта есть — ни хоккей, ни футбол. Круглый год жара!» — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Сочи» проводит домашние матчи на стадионе «Фишт», построенном к чемпионату мира 2018 года. Сезон-2025/2026 команда начнёт в Российской Премьер-Лиге.