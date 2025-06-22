«Ротор» объявил о переходе полузащитника Анатолия Макарова

«Ротор» подписал контракт с 29-летним полузащитником Анатолием Макаровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Белорусский футболист подписал контракт по схеме «1+1». 30 июня у хавбека закончится контракт с «Сочи». В минувшем сезоне Макаров провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее белорус также играл за тульский «Арсенал», «Торпедо Жодино», «Смолевичи» и «Слоним».

Напомним, «Ротор» завершил сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги на девятом месте. «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, но квалифицировался в Российскую Премьер-Лигу из-за недопуска бронзового призёра турнира «Черноморца» к участию в стыковых играх.