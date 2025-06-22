Гладилин считает невозможным исключение «Торпедо» из РПЛ из-за ареста владельца клуба

Бывший футболист Валерий Гладилин заявил, что исключение «Торпедо» из РПЛ из-за ареста владельца клуба невозможно.

«Невозможно, что «Торпедо» исключат из РПЛ из-за ареста владельца клуба. Не знаю, как всё будет выглядеть юридически, но это личные дела владельца. У «Торпедо» будет другой хозяин — Москва точно поддержит клуб.

Что касается ситуаций в российском футболе в последние месяцы, пока нет стабильных владельцев с хорошими финансами, такие вопросы будут возникать. Акционерные общества и другие структуры, которые приходят в клубы, не финансируются из бюджета. Как только заканчиваются деньги, возникают вопросы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Соболева и Скородумова на два месяца.