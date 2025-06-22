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Экс-защитник «Крыльев Советов» Божин не исключил возможное возвращение в клуб

Экс-защитник «Крыльев Советов» Божин не исключил возможное возвращение в клуб
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Центральный защитник Сергей Божин высказался на тему возможного возвращения в «Крылья Советов». Ранее об этом сообщило интернет-издание Sport24.

— Действительно ли вы близки к возвращению в «Крылья Советов»?
— Пока не комментирую. Как только что-то будет объявлено официально, вы всё узнаете, — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее футболист выступал за «Факел», но срок его контракта с этой командой подошёл к концу, стороны его не продлили. Игрок является воспитанником самарского футбола. За «Крылья Советов» он выступал с 2014 по 2017-й и с 2020 по 2022 год.

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