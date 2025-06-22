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Сергей Терехов охарактеризовал инвестора «Химок» Садыгова как человека

Сергей Терехов охарактеризовал инвестора «Химок» Садыгова как человека
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Бывший защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о работе с инвестором клуба Туфаном Садыговым.

— Какой Туфан человек?
— Абсолютно адекватный, часто приезжал на базу, разговаривал. Нормальный бизнесмен, инвестор. Он был вовлечён в жизнь команды. Наверное, из-за последних событий с ним зимой так получилось. Но повторюсь, что он не раз говорил, что все обязательства перед футболистами будут выполнены при любых раскладах — будет клуб или не будет. Хочется верить, что рано или поздно это произойдёт, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой

«Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба 18 июня. Ранее команда не прошла лицензирование для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги из-за финансовых проблем.

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