«Црвена Звезда» объявила о трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива»

Левый защитник сборной Армении Наир Тикнизян перебрался из московского «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду». О трансфере было объявлено на официальном сайте сербской команды.

Сообщается, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» футболист будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 матча за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист заявлял о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.