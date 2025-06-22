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«Црвена Звезда» объявила о трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива»

«Црвена Звезда» объявила о трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива»
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Левый защитник сборной Армении Наир Тикнизян перебрался из московского «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду». О трансфере было объявлено на официальном сайте сербской команды.

Сообщается, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» футболист будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 матча за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист заявлял о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

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