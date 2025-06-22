В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем Рональда Араухо в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем центрального защитника Рональда Араухо в каталонском клубе.

«Мы хотим улучшить команду, а не сделать её хуже. А если мы потеряем важного игрока, то сделаем всё только хуже. У Рональда есть контракт, он продлил его, и он выдержал трудный сезон, с несправедливой критикой. Он один из лучших центральных защитников в мире. Уход не входит в планы Рональда. Он хочет вернуться к своей лучшей форме», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» существуют разногласия относительно будущего 26-летнего игрока. Отмечалось, что главный тренер «блауграны» предпочитает остаться в стороне и примет любое решение руководства.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рональда в € 35 млн.