«Реал» Мадрид — «Пачука»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы H клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Пачука». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Асенсио, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Торрес.

«Пачука»: Морено, Бауэрман, Гонсалес, Перейра, Родригес, Палавесино, Баутиста, Монтьель, Домингес, Рондон, Кенеди.

В 1-м туре «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем« (1:1), а «Пачука» уступила команде «Ред Булл Зальцбург» (1:2).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.