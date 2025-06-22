Полузащитник «Манчестер Сити» Бобб: травма Родри была хуже моей, но он сохранял стойкость

Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб прокомментировал возвращение хавбека Родри на поле после разрыва крестообразных связок колена. В матче 1-го тура клубного чемпионата мира с «Видадом» (2:0) испанец появился на поле впервые за девять месяцев. Сам Бобб также пропустил часть прошлого сезона из-за перелома ноги.

«Мы провели много дней вместе, и то, насколько он силён, очень помогло мне. Наличие рядом опытного футболиста было полезным для меня. Даже несмотря на то что его травма была гораздо хуже моей, он сохранял стойкость, каждый день он старался вернуться в форму. Родри — лидер. Он классный, с какой стороны ни посмотри. Он отзывчивый, добрый и очень ответственный», — приводит слова Бобба официальный сайт ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».