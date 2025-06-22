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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Ювентус — Видад: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 22 июня 2025

«Ювентус» — «Видад»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
1-й тайм
0 : 0
Видад
Касабланка, Марокко

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Байо, Келли, Калюлю, Камбьязо, Савона, Маккенни, Тюрам Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.

«Видад»: Бенабид, Муфид, Бутуй, Муфи, Мейерс, Феррейра, Мубарик, Земрауи, Лорч, Обенг, Амрабат.

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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