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Наир Тикнизян прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Наир Тикнизян прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Црвену Звезду»
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Защитник сборной Армении Наир Тикнизян высказался о своём переходе из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду». 22 июня белградский клуб объявил о заключении с футболистом трёхлетнего контракта.

«Впечатления очень позитивные, я приехал в большой клуб, который играет в еврокубках. Я осознаю ответственность, которая на мне лежит. Надеюсь, что смогу помочь «Црвене Звезде». Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским составом, всё прошло так, как я и ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных качествах, это я оставляю тренерскому составу. Цель с «Црвеной Звездой» — Лига чемпионов», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Црвены Звезды».

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