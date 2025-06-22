«Локомотив» сообщил, что сохраняет бонусы в рамках трансфера Тикнизяна в «Црвену Звезду»

«Локомотив» в своём телеграм-канале сообщил, что сохраняет бонусы в рамках трансфера защитника Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду» и получит определённый процент от суммы трансфера в случае его перехода в другой клуб.

«Локомотив» и сербская «Црвена Звезда» достигли соглашения по переходу футболиста в команду из Белграда. В рамках трансфера наш клуб сохраняет себе определённые бонусы и имеет обговоренный процент с последующей продажи игрока. Благодарим Наира за самоотверженную игру, честную борьбу и результативные действия! Успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении московского клуба.

В воскресенье, 22 июня, «Црвена Звезда» объявила о заключении с футболистом трёхлетнего контракта.

В минувшем сезоне Тикнизян провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.