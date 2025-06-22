Защитник «Манчестер Сити» Аке: Родри держит нас в тонусе, он является лидером

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке отреагировал на возвращение полузащитника Родри на поле после разрыва крестообразных связок колена. В игре 1-го тура клубного чемпионата мира с «Видадом» (2:0) испанец появился на поле впервые за девять месяцев.
«На поле его действия говорят сами за себя. Он держит нас в тонусе, его физическая форма очень помогает нам. Сейчас ему полезно получать игровые минуты. Родри тренировался некоторое время, так что здорово видеть его снова на поле. Родри является лидером и за пределами поля, общается со многими игроками. Он любит разговаривать. Он очень важен для нас», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.
В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».
- 22 июня 2025
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:35
-
18:30«Факел» объявил об уходе защитника Божина Официально
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:57
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:15
-
16:50
-
16:47
-
16:44
-
16:41
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:22