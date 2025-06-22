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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Защитник «Манчестер Сити» Аке: Родри держит нас в тонусе, он является лидером

Защитник «Манчестер Сити» Аке: Родри держит нас в тонусе, он является лидером
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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке отреагировал на возвращение полузащитника Родри на поле после разрыва крестообразных связок колена. В игре 1-го тура клубного чемпионата мира с «Видадом» (2:0) испанец появился на поле впервые за девять месяцев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

«На поле его действия говорят сами за себя. Он держит нас в тонусе, его физическая форма очень помогает нам. Сейчас ему полезно получать игровые минуты. Родри тренировался некоторое время, так что здорово видеть его снова на поле. Родри является лидером и за пределами поля, общается со многими игроками. Он любит разговаривать. Он очень важен для нас», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».

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