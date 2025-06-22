Спортивный директор «Црвены Звезды» высказался о переходе Тикнизяна из «Локомотива»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела прокомментировал переход защитника сборной Армении Наира Тикнизяна из московского «Локомотива».

«Тикнизян — наше третье усиление в этом трансферном окне в обороне. Я думаю, что мы полностью перестроили линию защиты, мы привлекли опытных игроков. Тикнизян — один из них, у него большой опыт игры в чемпионате России. Он играл за ЦСКА и «Локомотив», выступает в основе сборной Армении, я думаю, он станет отличным усилением, потому что это быстрый игрок, обладающий хорошими качествами. Я думаю, его проходы на левом фланге будут полезны для команды, и в следующем сезоне мы будем намного лучше», — приводит слова Мркелы официальный сайт «Црвены Звезды».

Наир Тикнизян подписал с белградским клубом трёхлетний контракт. Ранее к команде в статусе свободных агентов присоединились защитники Милош Велькович из «Вердера» и экс-игрок «Зенита» Родригао.