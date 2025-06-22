Наумов: рад, что Тикнизян ушёл из «Локомотива», у него были натянутые отношения с клубом

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из клуба защитника Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду». Футболист сборной Армении подписал с белградским клубом трёхлетний контракт. Пресс-служба «Црвены Звезды» объявила о трансфере 22 июня.

«Тикнизяну нужно было уходить из «Локомотива», потому что его не устраивало игровое время. Я рад, что Наир ушёл. «Црвена Звезда» — клуб, который выступает в Европе, где можно себя показать. Но лёгкой жизни не будет — надо много стараться. Это нормальный трансфер для Тикнизяна, «Локомотива» и «Црвены Звезды».

У Наира были натянутые отношения с «Локомотивом», потому что клубу не понравились его высказывания. Хотя я не считаю, что это минус для футболиста. Игрок, который недоволен своим положением в команде, — это нормально, потому что Тикнизян был в фаворе, а потом сел на лавку. Он переживал, его можно понять», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.