«Спартак» забил «Рубину» шесть безответных голов в матче женской Суперлиги

«Спартак» разгромил «Рубин» в матче 13-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 6:0. Игра прошла на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск).

Лина Якупова открыла счёт на 14-й минуте. Тияна Филипович на 50-й минуте удвоила преимущество команды. На 52-й минуте Филипович оформила дубль. На 65-й свой второй мяч в этой встрече забила Якупова. Дина Благожевич на 87-й минуте увеличила разрыв в счёте, а на 90-й минуте Филипович отметилась хет-триком.

После этой игры «Спартак» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» располагается на 11-м месте (10 очков).