«Спартак» забил «Рубину» шесть безответных голов в матче женской Суперлиги
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«Спартак» разгромил «Рубин» в матче 13-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 6:0. Игра прошла на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск).
Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
6 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Якупова – 14' 2:0 Филипович – 50' 3:0 Филипович – 52' 4:0 Якупова – 65' 5:0 Благожевич – 87' 6:0 Филипович – 90'
Лина Якупова открыла счёт на 14-й минуте. Тияна Филипович на 50-й минуте удвоила преимущество команды. На 52-й минуте Филипович оформила дубль. На 65-й свой второй мяч в этой встрече забила Якупова. Дина Благожевич на 87-й минуте увеличила разрыв в счёте, а на 90-й минуте Филипович отметилась хет-триком.
После этой игры «Спартак» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» располагается на 11-м месте (10 очков).
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