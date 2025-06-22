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Спартак — Рубин, результат матча 22 июня 2025, счет 6:0, женская Суперлига 2025

«Спартак» забил «Рубину» шесть безответных голов в матче женской Суперлиги
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«Спартак» разгромил «Рубин» в матче 13-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 6:0. Игра прошла на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск).

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
6 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Якупова – 14'     2:0 Филипович – 50'     3:0 Филипович – 52'     4:0 Якупова – 65'     5:0 Благожевич – 87'     6:0 Филипович – 90'    

Лина Якупова открыла счёт на 14-й минуте. Тияна Филипович на 50-й минуте удвоила преимущество команды. На 52-й минуте Филипович оформила дубль. На 65-й свой второй мяч в этой встрече забила Якупова. Дина Благожевич на 87-й минуте увеличила разрыв в счёте, а на 90-й минуте Филипович отметилась хет-триком.

После этой игры «Спартак» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» располагается на 11-м месте (10 очков).

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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