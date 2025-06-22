Тошич: у «Црвены» были проблемы с левым защитником, с приходом Тикнизяна они её решили

Сербский экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о переходе левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду». 22 июня белградский клуб объявил о заключении с футболистом трёхлетнего контракта.

«Насколько я слышал из интервью генерального директора «Црвены Звезды», у них была проблема на позиции левого защитника. С приходом Наира, наверное, они эту проблему решили. Для него хорошая возможность проявить себя в Европе. В прошлом году команда играла в Лиге чемпионов. В этом году тоже стремится к еврокубкам. Это для каждого спортсмена привлекательно. Раз появилась такая возможность — надо было этим воспользоваться», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.